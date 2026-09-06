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Неизвестно вещество обгази петима в нощен клуб в Германия

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Снимка: Архив

Петима души пострадаха, след като в нощен клуб в северната германска провинция Долна Саксония снощи бе разпръснато неизвестно вещество, предаде ДПА, като се позова на местните правоприлагащи служби.

Полицията съобщи, че в нощния клуб в селището Линтиг се провежда мащабна операция.

Неизвестното вещество е било разпръснато в нощния клуб, където рано тази сутрин са се били събрали няколкостотин души, посочиха силите на реда.

Няколко души са изпитали дихателни проблеми и замайване, като някои от тях са загубили съзнание, се казва в изявление на полицията, цитирано от БТА. Много хора са потърсили медицинска помощ от спешните служби.

Деветнадесетгодишен младеж е бил задържан, добави полицията.

Снимка: Архив

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