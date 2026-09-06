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Уиткоф и Къшнър ще минат и през Киев днес

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Стив Уиткоф и Джаред Къшнър СНИМКА: X/@SprinterPress

Двамата американски пратеници се надяват на „също толкова продуктивни срещи" в Украйна, след като проведоха разговори с руския президент Владимир Путин в Москва за прекратяване на войната. Според Белия дом, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще кацнат в Киев в неделя, след като в събота са „обсъдили съществени планове за следващи стъпки" с Путин, съобщи Би Би Си, позовавайки се на "американски представители". 

Това ще бъде първото посещение на водещите преговарящи на американския президент Доналд Тръмп до столицата на Украйна. Путин и украинският президент Володимир Зеленски се споразумяха да спрат ударите по столиците на другия за три дни.

Докато Уиткоф и Къшнър преговаряха в Кремъл, Зеленски заяви, че е готов за „съдържателен разговор".

Според руските държавни медии, разговорите в Москва в събота продължиха три часа и се проведоха при закрити врати в официалната резиденция на Путин в сърцето на руската столица.

И двете страни направиха като цяло положителни коментари, без да навлизат в подробности.

Къшнър и Уиткоф са посещавали Русия няколко пъти, но като се има предвид, че въздушното пространство на Украйна е затворено, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване през февруари 2022 г., не е ясно как ще пътуват до Киев от Москва.

Разговорите се провеждат, след като Русия и Украйна засилиха въздушните си атаки през последните месеци.

Украйна твърди, че е имала затруднения с отблъскването на атаки с балистични ракети поради липса на ракети-прехващачи, докато Киев е съсредоточил ударите си върху руски икономически инфраструктурни цели, по-специално петролни инсталации.

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър СНИМКА: X/@SprinterPress

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