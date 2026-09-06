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Трима се борят за живота си след брутално нападение с брадва

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Извършителят е избягал. СНИМКА: Pixabay

Трима души се борят за живота си след брутално нападение с брадва в Австралия. 

Полицията на Виктория е издала заповед за арест на 48-годишния Питър О'Райън след нападението в град Тайърс в Гипсланд в събота.

Спешни служби са били извикани в имот на Cowies Road след съобщения за нападение над двама мъже и една жена около 12:30 ч.

Разследващите смятат, че О'Райън, който е познат на жертвите, е използвал брадва, за да нападне тримата след спор.

Смята се, че жертвите са родителите и братът на О'Райън.

Двамата мъже , на 76 и 47 години, са били транспортирани по хеликоптер до болница с животозастрашаващи наранявания, където остават в критично състояние, съобщава "Дейли мейл"

Третата жертва, 74-годишна жена, също е транспортирана до болница с тежки наранявания, но  остава в стабилно състояние.

Детективите все още работят по установяване на точните обстоятелства около инцидента.

Междувременно местната полиция претърсва района около предполагаемото нападение за О'Райън, за когото се смята, че е избягал пеша.

В неделя полицията публикува снимки на предполагаемия нападател с надеждата, че обществеността може да го разпознае и да предостави информация за местонахождението му.

О'Райън, който няма постоянен адрес, е известен с това, че често посещава района около Моруел и се укрива в изоставени имоти и стопански постройки.

Възможно е той да е все още въоръжен с брадва, съобщи полицията.

Гражданите са предупредени да не се приближават до О'Райън, а вместо това да се обаждат на спешен случай, ако го видят.

48-годишният мъж е от бял и е описан като средно телосложение с тъмносива коса.

Извършителят е избягал. СНИМКА: Pixabay

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