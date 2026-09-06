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Минимална заплата 1000 евро и нови помощи обяви премиерът Мицотакис в Солун

Бойка Атанасова, Атина

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Кириакос Мицотакис СНИМКА: Екс/Kyriakos Mitsotakis

Нови финансови стимули за милиони граждани обяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис по време на 90-ия Международен панаир в Солун. Пакетът обхваща пенсионери, държавни и частни служители, семейства с деца, хора с увреждания, земеделци и самонаети лица.

Годишната помощ за всички пенсионери над 65 години се увеличава от 300 на 400 евро. Сумата ще бъде изплащана през ноември, като се очаква от нея да се възползват около 2,2 млн. души.

От 2027 г. държавните служители ще получават постоянна коледна добавка от 500 евро. Тя ще бъде включвана и при изчисляването на бъдещата им пенсия.

Минималната заплата трябва да надхвърли 950 евро през 2027 г., а през януари 2028 г. да достигне 1000 евро. От април се предвижда допълнително намаляване на осигурителните вноски с 0,5 процентни пункта.

Семействата с три деца ще бъдат освободени от данък върху доходите до 20 000 евро годишно. Помощта при раждане на четвърто дете се увеличава на 4500 евро, а за всяко следващо дете с още 1000 евро. Новият размер ще важи и за ражданията от началото на 2026 г.

Помощите за хората с увреждания ще бъдат осъвременявани ежегодно според инфлацията и растежа на икономиката. Очакваното средно увеличение е около 220 евро годишно за приблизително 220 000 получатели.

Облекчения са предвидени и за самонаетите лица. Намаляват се критериите за изчисляване на предполагаемия минимален доход, а от 2027 г. авансовият данък ще падне от 55% на 50%. Професионалните земеделци с годишни доходи до 20 000 евро няма да плащат данък върху тях.

От януари таксите за обществени услуги в битовите сметки за ток ще бъдат намалени наполовина. Правителството подготвя и субсидии за термопомпи и слънчеви бойлери за 100 000 домакинства.

Сред новите инициативи е и специална спестовна сметка за деца. Държавата ще удвоява внесеното от родителите до 1200 евро, а натрупаните средства ще остават блокирани до навършване на пълнолетие.

Обявените промени няма да влязат в сила едновременно. Част от тях са планирани за 2027 и 2028 г., а за прилагането им предстои да бъдат приети конкретни законови разпоредби.

Кириакос Мицотакис СНИМКА: Екс/Kyriakos Mitsotakis

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