В свой коментар за китайския филм „Имало едно време в Близкия изток" сп. The Economist определи китайската дипломация като „дипломация на ресторанта „Дракон". Това определение говори повече за западното възприятие за Китай, отколкото за самата китайска дипломация.

Да се приема китайският прагматизъм за повърхностност означава да се пренебрегне значението на развитието за милиарди хора. За много развиващи се страни най-важните въпроси са съвсем конкретни – има ли електричество и чиста вода, работят ли болниците и могат ли децата да ходят на училище.

Китайската дипломация поставя акцент върху развитието, взаимното уважение, взаимната изгода и ненамесата във вътрешните работи. Това не е липса на принципи, а различен подход към международните отношения.

Военните победи и политическите съюзи могат да променят баланса на силите, но не гарантират храна, безопасност или нормален живот. Затова ресторантът във филма се превръща в метафора за свят, в който сътрудничеството е не по-малко важно от конкуренцията.

Филмът показва и необходимостта от уважение към различните култури и пътища на развитие. Няма причина китайската дипломация да бъде оценявана единствено по западни шаблони, коментира КМГ.

Ако „дипломация на ресторанта „Дракон" е било замислено като подигравка, то всъщност може да опише една проста идея: не кой ще доминира на масата, а дали всички ще имат място около нея.