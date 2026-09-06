КМГ: Радар и въздушно наблюдение предупреждават за вторични рискове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След свлачището на границата с Непал, китайското Министерство за управление на извънредните ситуации изпрати допълнителни спасителни екипи за подпомагане на операциите.

На 4 септември 39 спасители от три национални аварийно-спасителни екипа разположиха допълнителни мониторингови пунктове и изградиха система за ранно предупреждение, съчетаваща наземен радар и въздушно наблюдение с дронове. Системата следи в реално време деформациите на склоновете и оценява риска от вторични бедствия, като осигурява безопасността на спасителните операции.