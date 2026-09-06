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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23513603 www.24chasa.bg

КМГ: Китай въвежда задължителни национални стандарти за домовете за възрастни хора

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Китай въведе два задължителни национални стандарта за повишаване на безопасността и качеството на услугите в институциите за грижи за възрастни хора.

Стандартите са издадени съвместно от Държавната администрация за регулиране на пазара и Министерството на гражданските въпроси и ще влязат в сила на 1 август 2027 г. Единият определя 90 конкретни изисквания в седем области, сред които избор на местоположение, сграден фонд и оборудване, прием и изписване на потребители и управление на безопасността. Вторият въвежда критерии за определяне на сериозни рискове от инциденти и процедури за тяхното идентифициране и отстраняване.

Китай има над 320 млн. души на възраст 60 и повече години. През периода 2026–2030 г. страната планира да обнови 2000 обществени институции за грижи и да увеличи дела на леглата за медицински грижи в тях до над 73%.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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