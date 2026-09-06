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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23513622 www.24chasa.bg

КМГ: Китай и Сингапур започнаха съвместно морско учение

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Китай и Сингапур започнаха съвместно морско учение в провинция Гуандун. Това е петото подобно сътрудничество между двете страни.

Учението се провежда във водите и въздушното пространство около град Джандзян и включва стрелби с бойни боеприпаси, зареждане с гориво в движение и съвместни операции по търсене и спасяване. В него участват китайската фрегата с управляеми ракети „Дали" и сингапурската фрегата RSS Steadfast.

Двете страни ще обменят опит в подводните операции, търсенето и спасяването на подводници и подводната медицина. Предвидени са също тренировки по комуникации, зареждане с гориво, съвместни морски удари и спасителни операции.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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