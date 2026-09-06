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КМГ: Форумът за иновации „Пудзян“ ще насърчава международния обмен на научни разработки

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Форумът за иновации „Пудзян" за 2026 г. ще се проведе в Шанхай от 11 до 14 септември под мотото „Споделяне на иновациите и формиране на бъдещето". Основният акцент ще бъде върху фундаменталните изследвания, новите пробивни технологии и развитието на индустрии, ориентирани към бъдещето.

На 12 септември ще се проведат откриването и основният форум, последвани от дискусия за ролята на фундаменталните изследвания в развитието на бъдещите индустрии. Програмата включва 24 подфорума в три направления – фундаментални изследвания, индустрии на бъдещето и иновационни екосистеми. Представители на над 50 държави и региона и повече от 20 международни организации вече са регистрирани за участие.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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