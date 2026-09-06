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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23513709 www.24chasa.bg

Германия прави щит срещу саботажи след случая с дрона в Лайпциг

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Германия планира обширен пакет от мерки за засилването на защитата си срещу нападения с дронове, кибернамеса и други форми на руски саботаж след неуспешната атака с дрон на летище миналия месец, предаде Ройтерс, позовавайки се на днешна статия във в. "Билд".

Вътрешният министър на Германия Александер Добринт заяви пред изданието, че хибридните атаки на Русия са станали част от ежедневието.

"Тези атаки ще се засилят, но ние можем да се отбраняваме и защитаваме", заяви той.

Русия отхвърля обвиненията, че провежда операции в Западна Европа и отрича да има роля в атаката на германското летище, като представител на външното ѝ министерство заяви, че това са "антируски действия".

Според вестника, цитиращ МВР на Федералната република, способностите на полицията за борба срещу дронове ще се разширят, като екипи за бързо реагиране ще бъдат разположени в градовете за защита на въздушното пространство над важните транспортни възли и правителствени обекти, съобщава БТА.

Допълва се, че компаниите, управляващи критично важна инфраструктура, като енергийни обекти и производителите на въоръжение, ще получат правото не само да засичат дронове, но и активно да се справят с тях.

Ще бъде създаден и национален щит за защита или "киберкупол", който ще включва мрежа от сензори за откриване и прихващане на потенциални кибератаки.

Правителството планира също да разшири технологиите на изкуствения интелект, биометричното лицево разпознаване и видеонаблюдението, например на железопътните гари, за да идентифицира възможни нападатели, планиращи саботаж.

МВР на Германия все още не е отговорило на писмената молба за коментар на Ройтерс.

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