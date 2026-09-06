Американският самолетоносач “Ейбрахам Линкълн” отплава от Тайланд

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Американският самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" днес отплава от Тайланд след петдневен престой, приключвайки с почивката след продължително разполагане, включващо операции в Близкия изток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на Военноморските сили на САЩ.

"Бихме желали да благодарим на народа на Тайланд за невероятното му гостоприемство", посочи в изявление капитан Дан Кийлър, който командва "Ейбрахам Линкълн".

Разполагането на корабите на ВМС обикновено продължава от шест до девет месеца, но по време на конфликт този период може да се увеличи.

Атомният самолетоносач с около 5000 души на борда участваше в американската блокада и бойни операции срещу Иран, като според конгресмени от Демократическата партия е поставил съвременен рекорд по продължителен престой в морето.

Придружен от други американски военноморски кораби, „Линкълн" пристигна рано в сряда в Тайланд, единствения договорен партньор на Вашингтон в континентална Югоизточна Азия.

Автобуси, пълни с моряци и морски пехотинци в цивилни дрехи, много от които усмихнати и махащи с ръце, започнаха да пристигат в хотел в курортния град Патая, на около 150 км югоизточно от Банкок, малко след като корабите им акостираха.