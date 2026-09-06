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Русия и Украйна си размениха удари, но не и по столиците заради американските пратеници

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Русия и Украйна снощи отново си размениха удари, но избегнаха да атакуват столиците си на фона на посещението на американските пратеници, съобщиха днес властите на двете страни, цитирани от ДПА.

Управителят на украинската Запорожка област Иван Федоров съобщи за жертви в града, който се намира на фронтовата линия.

На границата на Украйна с Румъния руски дронове поразиха граничен пункт, което наложи затварянето му, съобщиха местните власти.

Снощи вечерта руски дрон уби трима членове на едно семейство в град Чугуев в Харковска област в Североизточна Украйна.

При атака на украински дрон избухна пожар в нефтопреработвателния завод в Рязан, югоизточно от Москва, стана ясно от неофициални съобщения в руските канали в "Телеграм". Регионалният губернатор Павел Малков потвърди за атаката и за избухването на пожар, но не уточни за кое промишлено съоръжение става въпрос.

За украински атаки с дронове бе съобщено и в Ростовска област в южната част на Русия.

Очаква се специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да пристигнат в Киев днес за първото си посещение в украинската столица, където ще проведат разговори с президента Володимир Зеленски.

Снощи те проведоха разговори с руския президент Владимир Путин в Москва. Тридневната пауза в атаките срещу двете столици цели да гарантира, че пратениците на САЩ ще могат да пътуват безопасно, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

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