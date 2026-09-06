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Москва не изключва тристранна среща САЩ, Русия и Китай

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Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков Снимка: СНИМКА: Х/@IranObserver0

Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви днес, че Москва не изключва възможността за провеждане на тристранна среща между президентите на Русия, САЩ и Китай, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Въпреки това преди да се пристъпи към самата подготовка за срещата „е необходимо да се разбере какъв ще бъде дневният ѝ ред", каза Рябков.

„Тук основният въпрос се свежда до това как ще бъде формулирано съдържанието на срещата и какво можем да очакваме като резултат", добави той.

По-рано този месец съветникът на Кремъл Юри Ушаков повдигна въпроса за възможността за такава среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Цзинпин по време на срещата на високо равнище на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шенжен, Китай, през ноември.

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков

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