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Пожар гори в гръцката област Атика, властите предупредиха населението

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Гасене на пожар Снимка: Pixabay

Голям пожар обхвана ниска растителност в района на Дросопиги край град Афиднес в източната част на гръцката област Атика, съобщава електронното издание на в. "Катимерини".

Пожарната служба изпрати 50 пожарникари с 15 автомобила, три пешеходни екипа, два водоразпръскващи самолета и три хеликоптера в зоната.

Властите също така изпратиха спешно предупреждение до жителите на района, като ги призоваха да са бдителни.

Службата за гражданска защита постави зоната в трета категория за опасност от горски пожари по петстепенната скала.

Гасене на пожар Снимка: Pixabay

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