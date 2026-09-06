Пожар гори в гръцката област Атика, властите предупредиха населението

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Голям пожар обхвана ниска растителност в района на Дросопиги край град Афиднес в източната част на гръцката област Атика, съобщава електронното издание на в. "Катимерини".

Пожарната служба изпрати 50 пожарникари с 15 автомобила, три пешеходни екипа, два водоразпръскващи самолета и три хеликоптера в зоната.

Властите също така изпратиха спешно предупреждение до жителите на района, като ги призоваха да са бдителни.

Службата за гражданска защита постави зоната в трета категория за опасност от горски пожари по петстепенната скала.