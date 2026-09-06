Президентът на Румъния свиква Върховния съвет за национална отбрана

Румънският президент Никушор Дан свика за утре заседание на Върховния съвет за национална отбрана, което ще се състои от 15:00 часа в президентския дворец Котрочени, съобщи Аджерпрес, позовавайки се на Президентската администрация.

В дневния ред на заседанието са включени теми, свързани с Плана за въоръжаване на румънската армия в периода 2027-2036 г., програмата "Румънската армия 2044", която определя дългосрочните цели за развитието на въоръжените сили, както и анализ на прилагането на европейската отбранителна програма SAFE.

Също така в дневния ред на заседанието е включена и темата за укрепването на американското военно присъствие на територията на Румъния, както и други актуални въпроси, свързани с националната сигурност.