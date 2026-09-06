ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай и Сингапур започнаха съвместно морско у...

Времето София 29° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23514053 www.24chasa.bg

Президентът на Румъния свиква Върховния съвет за национална отбрана

1036
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Президентът на Румъния Никушор Дан в кадър от видео. Снимка: 24 часа

Румънският президент Никушор Дан свика за утре заседание на Върховния съвет за национална отбрана, което ще се състои от 15:00 часа в президентския дворец Котрочени, съобщи Аджерпрес, позовавайки се на Президентската администрация.

В дневния ред на заседанието са включени теми, свързани с Плана за въоръжаване на румънската армия в периода 2027-2036 г., програмата "Румънската армия 2044", която определя дългосрочните цели за развитието на въоръжените сили, както и анализ на прилагането на европейската отбранителна програма SAFE.

Също така в дневния ред на заседанието е включена и темата за укрепването на американското военно присъствие на територията на Румъния, както и други актуални въпроси, свързани с националната сигурност.

Президентът на Румъния Никушор Дан в кадър от видео.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.