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Арестуваха българин с дрога на Самотраки

Тони Маскръчка

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Арестуваха българин с дрога на Самотраки. СНИМКА: Гръцката брегова охрана

Българин е арестуван с дрога в Гърция. В следобедните часове в събота 49-годишен български гражданин е арестуван за нарушение на Закон за пристрастяващите вещества и Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества. Задържането е станало от служители на Службата за сигурност на пристанищната администрация на Самотраки и Регионалния екип за борба с наркотиците на Централната пристанищна администрация на Александруполис, съобщи Гръцката брегова охрана.

При проверка, извършена на 49-годишния мъж в сухопътната зона на пристанище Камариотиса, Самотраки, в сътрудничество със служители на отдела за борба с наркотиците към полицейската дирекция в Александруполис и с помощта на полицейско куче за откриване на наркотици на гръцката полиция, у българина са открити четиринадесет найлонови пакета, съдържащи психотропни гъби с общо бруто тегло 29,5 г, найлонова опаковка, съдържаща суров канабис с общо брутно тегло 0,6 г,  найлонова опаковка, съдържаща диметилтриптамин с общо бруто тегло 0,4 г, пластмасова опаковка, съдържаща дванадесет хапчета с неизвестен химичен състав и нож с дължина 28 см и дължина на острието 16 см.

Всичко е иззето от 1-ви пристанищен отдел на Самотраки към Централната пристанищна администрация, който провежда предварителното разследване.

Арестуваха българин с дрога на Самотраки. СНИМКА: Гръцката брегова охрана

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