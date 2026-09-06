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25 души са загинали в Кабо Верде след падане на училищен автобус в урва

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Най-малко 25 души са загинали, предимно деца и юноши, при автобусна катастрофа на остров Фого в Кабо Верде, предаде ДПА, цитирана от БТА, позовавайки се на местните медии.

Автобусът, превозващ деца и юноши на училищна екскурзия, излиза от пътя в северната част на острова вчера късния следобед и пада от 30-метрови скали. Причината за катастрофата се изяснява. Шофьорът също е загинал.

Спасителните операции са усложнени от отдалеченото и труднодостъпно място на инцидента. Мястото, където автобусът пада не може да се достигне с превозни средства.

Предвид големия брой ранени, броят на загиналите може да се увеличи.

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