Иран: Отсега нататък всеки наш отговор на удар от САЩ ще бъде по-болезнен

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САЩ трябва да разберат, че правилата на играта във войната срещу Иран са се променили, „преди да е станало твърде късно", заяви председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че той заяви това ден след като САЩ нанесоха удари по няколко ирански танкера в Персийския залив.

„От сега нататък всяка атака срещу интересите и сигурността на Иран ще получи по-бърз, по-тежък и по-болезнен отговор", заяви той в реч, публикувана в канала му в "Телеграм", предаде БТА.