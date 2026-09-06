Нидерландия отчита ръст на опитите за измами чрез сайтове за резервации

През изминалото полугодие се наблюдава значителен ръст на фишинг атаките, насочени към онлайн платформи за резервации, по-специално към Booking.com. Това констатира Бюрото за борба с измамите на Нидерландия, което напоследък получава значително повече сигнали за измами, при които престъпниците се опитват да измъкнат лични данни или пароли.

През първите шест месеца на тази година Бюрото е получило 1072 сигнала за фишинг, свързан със сайтовете за резервации. Това е почти десет пъти повече, отколкото преди година. Над 90 процента от сигналите се отнасят до Booking.com.

Става дума за хора, които получават съобщения в WhatsApp, които на пръв поглед изглеждат като изпратени от хотела, в който са направили резервация, но всъщност са от измамници. От тях се иска да потвърдят резервацията си или да извършат допълнително плащане чрез прикачен линк.

Бюрото за борба с измамите отбелязва също, че подателите на сигнали все по-често посочват, че престъпниците разполагат с необичайно голямо количество лична информация. Според организацията тази тенденция не може да се разглежда отделно от многобройните изтичания на данни през тази година. По този начин те могат да свързват много повече данни помежду си и фалшивите им съобщения, имейли и телефонни обаждания изглеждат по-убедителни.

През април стана известно, че и Booking.com е станал жертва на хакерска атака. Тогава Booking.com уведоми клиентите си, че „неупълномощени трети лица“ са получили достъп до информация за резервациите. При това са били откраднати имейл адреси и телефонни номера.

Общо от януари до юни Бюрото за борба с измамите на Нидерландия е получило 15 106 сигнали за фишинг, докато за същия период миналата година е имало 2776. 443 души са били финансово ощетени, докато година по-рано броят им е 124. Общата сума на щетите - доколкото Бюрото разполага с информация за това - се е увеличила от 113 574 на 491 793 евро.

Телевизионното предаване „Каса“ обърна внимание в събота на значителния ръст на фишинг атаките, насочени към платформите за резервации. Booking.com предостави подробни коментари на предаването, като подчертава, че непрекъснато инвестира в подобряването на киберсигурността в сектора.

Booking.com отбелязва, че увеличението на сигналите за опити за фишинг може да се разглежда и като положителен сигнал, „тъй като потребителите все по-често се осмеляват да подадат сигнал, когато нещо се обърка“. „Пътниците, които са загубили пари в резултат на измама и чиито финансови институции не могат да възстановят плащането, получават подкрепа от нас под формата на възстановяване на сумата“, добавя компанията.

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