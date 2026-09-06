Отмениха помен в памет на загинал охранител в Холандия

Поменът в студентско сдружение в Наймеген в памет на загиналия охранител при стрелбата в Овераселт, Нидерландия по-рано тази седмица е отменен, съобщи информационният сайт „Ню", цитиран от БТА. Студентското сдружение „Каролус Магнус" ("Карл Велики"), което искаше да организира събитието, заявява, че отмяната е „поради съображения за сигурност".

51-годишният охранител редовно е работил на партита на „Каролус Магнус" и студентското сдружение искаше да събере тази неделя свои настоящи и бивши членове, за да почетат паметта му.

„Не можем да дадем повече подробности по въпроса", казва член на управителния съвет на „Каролус Магнус" пред „Ню". Говорител не е пожелал да потвърди пред информационната агенция АНП дали причината е сигнал от полицията. Той посочва обаче, че решението е било взето след съгласуване с нея. Говорителят добавя, че собствените им мерки за сигурност не се различават от обичайните при подобни събития. Според него студентското сдружение не е получило сигнал от криминалните среди. Членовете ни са разочаровани, но проявяват разбиране, споделя той и допълва, че е възможно е „събитието да се състои на друг етап".

Говорител на полицията съобщава, че от страна на полицията не е давано отрицателно становище относно възпоменателното събитие, допълва АНП. Поради големия брой очаквани посетители, както при всяко голямо събиране, е трябвало да бъде организирана охрана, а според говорителя на полицията това не е било осъществено.

51-годишният охранител беше застрелян във вторник по време на престрелки в Овераселт. Той се e намирал в кола пред къщата на 28-годишния Ян Г., към която се беше насочила голяма група маскирани и въоръжени мъже. Предполага се, че те са били изпратени да убият или да вземат за заложници Г. и други лица в къщата поради конфликт, свързан с изчезнала пратка кокаин.

Двама полицейски служители бяха ранени и откарани в болница. Полицията съобщи, че е извършила "голям брой арести". Арестувани бяха общо 34 заподозрени от няколко страни: Нидерландия, Белгия, Франция и Алжир, съобщи местната прокуратура.

Позовавайки се на полицията, агенция АНП съобщи, че има нов задържан: 26-годишен белгиец. Той е бил задържан в петък в Амстердам.

Общо 35 заподозрени са задържаните във връзка с масовата стрелба в нощта от понеделник срещу вторник. 32 от тях бяха изправени пред съда в петък и засега са задържани, припомня АНП. Това са 16 французи, 11 нидерландци, 2 алжирци, 1 либиец, 1 украинец и 1 белгиец. Двама от французите са на 16 и 17 години, останалите са на възраст между 18 и 32 години. Двама от задържаните са освободени, но остават заподозрени.