ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръмна афера със задгранични паспорти в австрийско...

Времето София 29° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23514363 www.24chasa.bg

Еди Рама: Сърбия не може да организира държавно погребение за касапин като Ратко Младич

1196
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Албанският премиер Еди Рама

Сърбия не може да организира държавно погребение за касапин като Ратко Младич, заяви в Италия албанският премиер Еди Рама, предаде АТА.

Говорейки на панела "Дневен ред за Европа" в рамките на форума в Чернобио Рама спомена намерението на Сърбия да изпрати с държавни почести в последния му път "балканския касапин" Ратко Младич. 

"Знам, че Сърбия е много интересно и странно "животно" в балканската "джунгла". Но кое е по-добре? Да седне с нас на масата и да й кажем: "Не, ти не можеш да направиш държавно погребение за един касапин", или да я оставим там, в несигурни води, и да създадем една напълно шизофренична ситуация между Европа, Китай, Русия и не знам още какво", заяви Рама.

Бившият командир на босненските сръбски сили Ратко Младич, който беше осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г., почина на 27 август в затвора в Хага, припомня БТА.

Тленните му останки бяха транспортирани в четвъртък с правителствен самолет до Белград, а вчера в сръбската столица се състоя възпоменателна церемония, на която присъства сръбският министър на правосъдието Ненад Вуич, както и официални представители от босненската Република Сръбска.

Погребението на Ратко Младич ще се състои утре в Топчидерското гробище в Белград. Първоначалната информация беше, че Младич ще бъде погребан с най-високи военни и държавни почести, но впоследствие сръбският президент Александър Вучич заяви, че само семейството на Младич може да вземе решение как и къде ще бъде погребан бившият командир на босненските сръбски сили. 

Самият Вучич каза, че няма да присъства на погребението, тъй като има служебен ангажимент.

Албанският премиер Еди Рама

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.