Гръмна афера със задгранични паспорти в австрийското посолство в Лондон

Австрийски електронни медии съобщиха за злоупотреба в австрийското посолство в Лондон при издаване на задгранични паспорти. В отговор на парламентарен въпрос външният министър Беате Майнъл-Райзингер е потвърдила за 79 незаконно издадени документа, отнасящи се до 39 лица.

„Издаването е било незаконно, тъй като не е било изпълнено изискването за австрийско гражданство," заяви тя. Тези документи са били обявени за невалидни и са били отнети, предаде БТА.

На запитване от австрийската новинарска агенция АПА Министерството на външните работи засега не е пояснило дали става дума само за задгранични паспорти. Говорителка на министерството е съобщила, че „в момента не могат да предоставят информация за подробностите относно документите, за да не се застраши текущото разследване на Федералната служба за превенция и борба с корупцията.

Говорителката по външна и европейска политика на партията на Зелените, Мери Дисоски, отправила парламентарното запитване, подчертава пред AПA: „79 незаконно издадени задгранични документи за 39 лица без австрийско гражданство не са маловажен въпрос. До днес остава без отговор кой е получил тези документи и за какво са били използвани. Това са ключови въпроси, свързани със сигурността, на които трябва да се даде изчерпателен отговор."

Освен това не е ясно дали това е направено срещу пари, добавя Дисоски. На въпроса ѝ какви дисциплинарни мерки са били предприети спрямо „подозираната служителка" в посолството, Майнъл-Райзингер е отговорила, че заподозряното лице „вече не фигурира в състава на Министерството на външните работи".