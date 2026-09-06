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"Началото на истинска война" определи Лавров обвиненията на Запада, че Русия стои зад дрона в Лайпциг

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Според Сергей Лавров обвиненията на Запда са началото на истинска война.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че обвиненията към Москва от Запада, че има роля в инцидента с дрон на летището в Лайпциг, са "до голяма степен началото на реална война", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Летището на Лайпциг. Намериха някакъв дрон. Казаха, че е руски, никой не си направи труда да разследва. Общо взето, до голяма степен това е начало на истинска война", заяви Лавров, цитиран от ТАСС.

"Изгониха генералното консулство от Бон, обявиха че късат споразумението. Закриват Руския дом в Берлин. Помня, че преди началото на Втората световна война германците също закриваха своите дипломатически мисии", допълни руският външен министър.

На 1 септември германското правителство заяви, че е стигнало до заключението, че Русия е отговорна за опита за атака с дрон на летище Лайпциг/Хале миналия месец и е разпоредило серия от мерки в отговор, „включително затварянето на консулство и руски културен център в Берлин", припомня Ройтерс.

Русия отхвърли германските обвинения като неоснователни, обвинявайки Берлин в подхвърляне на доказателства, за да инкриминира Русия за атаката.

Според Сергей Лавров обвиненията на Запда са началото на истинска война.

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