Агенциите за кредитен рейтинг предупредиха Германия

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Агенциите за кредитен рейтинг изразиха безпокойство във връзка с нарастващите разходи при изплащането на лихвите на дълга на Германия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Такива опасения бяха изразени пред неделното издание на германския в. "Велт", преди началото на парламентарните дебати за бюджета за следващата 2027 г.

"Въпреки че Германия продължава да се ползва от сравнително благоприятни финансови условия, по-високите лихви на капиталовия пазар и увеличаването на заемането правят обслужването на дълга по-скъпо", каза Малгожата Вегнер - специалист по Германия от агенция "Фич" (Fitch).

Юлиан Цимерман от европейската рейтингова агенция "Скоуп" (Scope) изрази сходно мнение. "Ако голяма част от бюджета трябва да бъде похарчена за плащания на лихви, по-малко средства могат да бъдат предвиждани за други приоритети. Това засилва натиска за консолидиране на публичните финанси и за намаляване на дефицитите в дългосрочен план", изтъкна той.

Предупреждения в този смисъл дойдоха и от консервативния лагер на канцлера Фридрих Мерц.

"Постоянното увеличаване на плащанията по лихвите с времето ще стане най-големият ни проблем", каза бюджетният експерт на консервативния алианс Кристиан Хаазе.

Дебатите в Бундестага за бюджета за следващата година ще започнат във вторник.

Проектобюджетът, изготвен от министъра на финансите Ларс Клингбайл, предвижда общи разходи на стойност 555,4 милиарда евро. Предвижда се нетно заемане на средства в размер на 118,7 милиарда евро. За сравнение, за тази година бяха заети 98 милиарда евро.