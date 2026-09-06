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Полша вдигна военен хелиоптер заради Беларус

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Полша се усъмни за проникване от Беларус във въздушното и пространство.

Полските власти правят проверка за предполагаемо нарушаване на полското въздушно пространство от обект, идващ от Беларус, заяви операционното командване на полската армия, цитирано от Ройтерс.

Командването заяви в социалната мрежа "Екс", че е задействан военен хеликоптер, който да провери информацията от записи на радарните системи и да установи какъв е обектът.

Полската служба за управление на въздушния трафик заяви, че временно е преустановила дейността на летището на град Жешув, за да бъде гарантирана свобода на действие за военната авиация, предаде БТА.

Полша се усъмни за проникване от Беларус във въздушното и пространство.

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