Полша вдигна военен хелиоптер заради Беларус

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Полските власти правят проверка за предполагаемо нарушаване на полското въздушно пространство от обект, идващ от Беларус, заяви операционното командване на полската армия, цитирано от Ройтерс.

Командването заяви в социалната мрежа "Екс", че е задействан военен хеликоптер, който да провери информацията от записи на радарните системи и да установи какъв е обектът.

Полската служба за управление на въздушния трафик заяви, че временно е преустановила дейността на летището на град Жешув, за да бъде гарантирана свобода на действие за военната авиация, предаде БТА.