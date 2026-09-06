Полша вдигна военен хелиоптер заради Беларус

Полските власти правят проверка за предполагаемо нарушаване на полското въздушно пространство от обект, идващ от Беларус, заяви операционното командване на полската армия, цитирано от Ройтерс.
Командването заяви в социалната мрежа "Екс", че е задействан военен хеликоптер, който да провери информацията от записи на радарните системи и да установи какъв е обектът.
Полската служба за управление на въздушния трафик заяви, че временно е преустановила дейността на летището на град Жешув, за да бъде гарантирана свобода на действие за военната авиация, предаде БТА.