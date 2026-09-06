Зеленски започна преговори с Уиткоф и Къшнър

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Украинският президент Володимир Зеленски започна среща с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Киев, потвърди той в публикация в социалната мрежа "Екс", предаде ДПА, цитирана от БТА.

Пратениците пристигнаха с влак от Полша и бяха посрещнати на гарата в Киев от началника на кабинета на Зеленски Кирило Буданов, както беше показано във видео на информационна агенция УНИАН.

Малко преди пристигането на американските пратеници украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов за "конструктивни преговори".

"Интересуваме се да приближим края на войната. Нужен е мир. Нужни са гаранции за сигурността. Нужен е справедлив и устойчив мир след войната. Готови сме с предложения", написа той в приложението "Телеграм".

Посещението бележи нова фаза от усилията на САЩ за постигане на мир. Вчера Къшнър и Уиткоф бяха в Москва за преговори с руския президент Владимир Путин, които продължиха повече от три часа.