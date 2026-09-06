ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коментар на седмицата №3: Дъждът ни печели време, ...

Времето София 30° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23514892 www.24chasa.bg

Зеленски започна преговори с Уиткоф и Къшнър

812
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски започна среща с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Киев, потвърди той в публикация в социалната мрежа "Екс", предаде ДПА, цитирана от БТА.

Пратениците пристигнаха с влак от Полша и бяха посрещнати на гарата в Киев от началника на кабинета на Зеленски Кирило Буданов, както беше показано във видео на информационна агенция УНИАН.

Малко преди пристигането на американските пратеници украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов за "конструктивни преговори".

"Интересуваме се да приближим края на войната. Нужен е мир. Нужни са гаранции за сигурността. Нужен е справедлив и устойчив мир след войната. Готови сме с предложения", написа той в приложението "Телеграм".

Посещението бележи нова фаза от усилията на САЩ за постигане на мир. Вчера Къшнър и Уиткоф бяха в Москва за преговори с руския президент Владимир Путин, които продължиха повече от три часа.

Володимир Зеленски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.