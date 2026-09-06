Полската армия установила, че няма опасност за въздушното й пространство, било ято птици

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Въоръжените сили на Полша заявиха, че след направена проверка е установено, че няма опасност за въздушното пространство на страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано полските въоръжени сили заявиха, че имат съмнение за предполагаемо нарушаване на полското въздушно пространство от обект, идващ от Беларус. Задействан бе военен хеликоптер, който да установи какъв е обектът.

След проверка бе установено, че става дума за ято птици и че няма заплаха за сигурността на страната.

Полската служба за управление на въздушния трафик заяви, че летището на град Жешув, за което малко по-рано бе съобщено, че спира временно дейността си, за да осигури свобода на действие на военната авиация, е възобновило дейността си.