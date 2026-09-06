Тръмп смени цвета на косата си. Бурни реакции в интернет

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Емблематичната прическа на Доналд Тръмп изглежда е влязла в своята „тъмна ера". Президентът се появи с необичайно тъмна, почти кестенява коса, с което предизвика бурни реакции в интернет. Тръмп, известен с характерната си златисто-руса коса, беше забелязан с почти кестенява прическа, след като Air Force One кацна в петък за уикенд престоя му в голф клуба Trump National Golf Club Bedminster, предава бТВ.

По-тъмната коса на Тръмп предизвика истинска буря в интернет, тъй като това е един от редките случаи, в които той променя емблематичната си прическа, пише The New York Post.

„Косата????", написа журналистът Яшар Али.

„Ако аз самият не бях изтеглил снимките от Getty Images, нямаше да повярвам."

Шампионът от „Jeopardy!" Хемант Мехта се пошегува: „Ако всички продължат да се подиграват с това, ще настане истински ад."

Друг потребител отбеляза, че „лятото почти свърши" и това „е естествен момент да преминеш от русо към кестеняво".

„Обожавам го. Толкова младежки. Много Пиърс Броснан", коментира писателката Ани Ламът.

Тръмп прикри новата прическа

В събота Тръмп излезе да играе голф с водещия на Fox News Брет Байер и други хора. Той обаче носеше червена шапка с надпис „Тръмп беше прав за всичко", която прикриваше новата му прическа. Така остана неясно дали промяната от петък е била еднократна.