В Одеса решават дали да забранят руския език в изкуството

Одеса, третият по големина град в Украйна, ще реши тази седмица дали да подкрепи спорен план за забрана на руския език в сферата на изкуствата.

Предложението, което се разглежда от общинските съветници в черноморския град, има за цел да разшири съществуващите ограничения върху руския език, въведени с националното законодателство.

Темата е особено чувствителна, тъй като в Одеса преобладава рускоговорящото население, макар че забраната ще засяга единствено публичните пространства, а ежедневната употреба на руски език няма да бъде ограничавана.

За милиони украинци руският е роден език, включително за много от военнослужещите, които защитават страната във войната с Русия. Украинският обаче е единственият държавен език и е говорен от мнозинството, а някои украинци възприемат руския като инструмент на руското влияние.

Предложението в Одеса, която ежедневно е подложена на руски атаки с дронове и ракети, предвижда пълно прекратяване на използването на съдържание на руски език в музиката и литературата, на улици, в паркове, обществени институции и държавни културни и развлекателни обекти. То също така препоръчва забраната да бъде въведена и в частни пространства.

В град, известен с рускоезичните си писатели и музиканти, предложението предизвика бурни реакции.

Забраната в публичните пространства ще обхване и старите одески песни, които са почти всеобщо известни в страните от бившия Съветски съюз. Всички книги на руски език ще бъдат премахнати от витрините и видимите места в обществените библиотеки. В момента те могат да бъдат изложени, но не и на видно място.

„Руският език е оръжие на Русия и трябва да се опитаме да поправим това", казва одеският адвокат Артьом Карташов, който е консултирал местните власти по официалната програма за „деколонизация" на града и освобождаването му от историческото руско наследство.

„С музиката на руски език и с други подобни неща руснаците се опитват да разрушат украинската идентичност и да влияят най-вече на младите хора, защото те израстват в рускоговоряща среда."

Но комедийният актьор Борис Барски, един от най-известните артисти в Одеса, казва:

„Руският не е само езикът на Путин. Това е езикът на писатели като Достоевски и Булгаков.

Кой печели от това да настройваме едни хора срещу други, които обичат Украйна също толкова дълбоко, но просто я обичат на различен език? Само Путин печели от това."

Руският президент Владимир Путин многократно е посочвал това, което невярно описва като репресии срещу рускоговорящото малцинство в Украйна, като едно от оправданията си за започването на инвазията в страната.

Руският и украинският език са тясно свързани, но се различават по много начини. Много хора в Украйна използват смес от двата езика, известна като „суржик".

Руският е родният език на президента Володимир Зеленски, който го използваше често по време на предизборната си кампания, но оттогава използва украински само в публичните си изяви.

Закон от 2019 г. обаче изисква използването на украински език в много обществени и професионални сфери, включително в образованието, обществените услуги и обслужването на клиенти.

Служителите, които работят с граждани - включително сервитьори, продавачи и лекари - трябва първоначално да се обръщат към клиентите или пациентите на украински. След това те могат да преминат на руски, ако клиентът предпочита това.

Одеският театър на маските, ръководен от Барски, е бил глобяван за нарушения на законодателството, включително за използване на руски език в рекламни материали. При последваща проверка са били установени нови нарушения, сред които табела на кафене с руската дума за „кафе".

„Това дори не е като при Оруел или Кафка, това е просто лудост", казва той.

Барски ще може да продължи да играе на руски език, тъй като театърът му е частен.

Новото езиково предложение, подобно на вече действащо в столицата Киев и в някои други градове, ще насърчава, но няма да задължава частни обекти, включително магазини и кафенета, да въведат забраната.

Назначената от държавата езикова омбудсманка на Одеса Анна Неруш, която проверява обекти по сигнали за нарушения на правилата, смята, че ако предложението бъде прието, то ще окаже натиск върху бизнеса да го спазва.

„Всички бизнеси по един или друг начин взаимодействат с местната власт", казва тя пред Би Би Си. „Те наемат помещения, имат нужда от разрешителни за реклама и т.н. Затова за много от тях е важно да спазват решението на общинския съвет, дори то да не предвижда санкции за неспазване."

Публичното пускане на песни на руски граждани вече е незаконно в цяла Украйна, с изключение на някои изпълнители, които публично са осъдили войната. Песните на руски език, създадени или изпълнявани от украинци, обаче все още са разрешени.

Според новото предложение те също ще бъдат забранени на обществени места.

Извън Одеса национално проучване показва, че през 2022 г. 80% от украинците подкрепят украинският език да доминира „във всички сфери на общуването". По-скорошно проучване сред ученици и студенти в Киев обаче показва, че 82% избират да говорят на руски по време на междучасията, въпреки че използването на украински е задължително в класните стаи.