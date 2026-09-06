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Студентско общежитие се срути в Делхи, има загинал и хора в капан (Видео, снимки)

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Срутената сграда в Делхи СНИМКА: Ройтерс

Жилищна сграда се срути в индийската столица Делхи, съобщи Би Би Си. 

Според свидетели поне 50 души са били в 5-етажната сграда в квартал "Сатя Никетан", когато тя се е срутила към 13:30 ч. местно време. 

Един човек е загинал, а други двама са в тежко състояние. До момента спасителните екипи са успели да извадят 6 души от руините. 

В мазето на сградата „Хостел Дейз", която се намира близо до кампуса на университета Делхи, се извършвали строителни дейности.

Въпросната сграда е била студентско общежитие и в момента на срутването повечето студенти били по стаите си. 

Някои от затрупаните студенти са успели да се свържат с близките си по телефона, изпод руините. Според свидетели още една сграда, която е зад общежитието, също се е срутила. 

Срутената сграда в Делхи СНИМКА: Ройтерс
Срутената сграда в Делхи СНИМКА: Ройтерс
Срутената сграда в Делхи СНИМКА: Ройтерс
Срутената сграда в Делхи СНИМКА: Ройтерс
Срутената сграда в Делхи СНИМКА: Ройтерс
Срутената сграда в Делхи СНИМКА: Ройтерс
Срутената сграда в Делхи СНИМКА: Ройтерс
Срутената сграда в Делхи СНИМКА: Ройтерс
Срутената сграда в Делхи СНИМКА: Ройтерс

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