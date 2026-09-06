Трима души са загинали, девет са в неизвестност след кално свлачище в китайската провинция Цзянси

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Над 5300 души в страната са евакуирани на безопасни места

Трима души са загинали и поне девет са в неизвестност след проливни дъждове, причинени от тайфуна „Саудел", предизвикали кално свлачище в Източен Китай, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Свлачището е засегнало част от село в окръг Суйчуан, провинция Цзянси, вчера сутринта, като е нанесло щети на около 12 къщи. Спасители са открили телата на двама души днес, съобщи Китайската централна телевизия. Те са били намерени в провинция Хунан, в южната част на централен Китай. Не се уточнява как са загинали, но се посочва, че дъждовете са предизвикали свлачища и други бедствия.

Над 5300 души в страната са евакуирани на безопасни места. Вчера беше съобщено и за още един смъртен случай, свързан с тайфуна в района на Цзянси.

„Саудел" е достигнал сушата два пъти в провинция Джъдзян на 28 август, а на 3 септември за трети път – вече като тропическа буря – в провинция Фудзиен, съобщи китайската държавна информационна агенция Синхуа. И двете провинции граничат с Цзянси.