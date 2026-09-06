Мицотакис е за задълбочаване на връзките си както с Израел, така и с арабските страни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гърция ще продължи напред със стратегическото си отбранително сътрудничество с Израел, но също така иска да задълбочи отношенията си с други страни от Близкия изток, заяви днес премиерът Кириакос Мицотакис, цитиран от Асошиейтед прес, предава БТА.

Гръцко-израелските отношения и сътрудничеството в отбраната, сигурността и енергетиката стават все по-силни през последното десетилетие и Мицотакис се радва на приятелски отношения с израелския си колега Бенямин Нетаняху, отбелязва агенцията. Споделените безпокойства относно Турция помогнаха за укрепването на тези връзки.

Двете страни подписаха споразумение на стойност 3 милиарда евро на 31 август, което предвижда Израел да изгради щит за противовъздушна отбрана в Гърция.

Мицотакис заяви пред журналисти в Солун, където присъства на откриване на Международния панаир вчера, че Гърция е една от петте страни в НАТО, които харчат най-малко 3,5 процента от БВП за същински отбранителни разходи.

Традиционно високите разходи на Гърция са мотивирани от почти постоянното напрежение с Турция, която поставя под въпрос гръцкия суверенитет върху част от Егейско и Източно Средиземно море.

Попитан за изразеното желание от страна на американския президент Доналд Тръмп да продаде модерни многоцелеви бойни самолети F-35 на Турция, Мицотакис заяви, че не може да казва на САЩ какво да правят, но отбеляза, че законовите пречки остават, тъй като Турция беше санкционирана заради покупката на системи за противовъздушна отбрана С-400 от Русия.

Гърция ще получи първите си 20 самолета F-35 в края на 2028 г., като съществува опция да купи още 20, отбелязва агенцията.

Мицотакис също така заяви, че планира да посети Саудитска Арабия скоро и че сключеното наскоро в Мека съвместно отбранително споразумение между Пакистан, Саудитска Арабия и Турция не променя по никакъв начин отношенията на Атина с Рияд.

Гърция поддържа батарея за противовъздушна отбрана в Саудитска Арабия от 2021 г. и е използвала ракетите си Пейтриът четири пъти от юли, за да сваля дронове и балистични ракети, изстреляни най-вероятно от Йемен срещу петролните рафинерии на кралството.

Мицотакис ще посети Кайро във вторник за разговори с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси.