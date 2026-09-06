Зеленски благодари на Тръмп, доволен е от преговорите с Уиткоф и Къшнър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимр Зеленски благодари на президента Доналд Тръмп след преговорите с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Киев, съобщи Франс прес.

"Смятам, че с всяка от тези фундаментални срещи се приближаваме до мира. Благодарим на Съединените щати за подкрепата им, както и на президента Тръмп за това, че американската делегация е тук", заяви Володимир Зеленски пред журналисти.

Уиткоф и Къшнър в събота посетиха Москва, а днес са в Киев, за да преговарят и със Зеленски.

Американският пратеник Уиткоф определи разговорите с украинския президент като съдържателни и "от голямо значение", пише БТА.

"Надяваме се да продължим с това толкова време, колкото е нужно", каза Стив Уиткоф.

"Надяваме се, че това пътуване ще позволи да бъдат намерени нови пътища за продължаване напред. Мисля, че научихме доста от това пътуване", заяви Джаред Къшнър.

Бе проведен и друг разговор с участието на двамата американски пратеници, на украинските представители и на съветници от Европа, съответно от Германия Гюнтер Заутер, от Великобритания - Джонатан Пауъл и от Франция - Еманюел Бон.

Очаква се американските пратеници и украинският президент да дадат пресконференция след разговорите.

Това е първото посещение на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Киев, откакто станаха пратеници на американския президент.