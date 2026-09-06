Екзитполове: Крайната десница с историческа победа в Саксония-Анхалт

„Алтернатива за Германия" се насочва към убедителна победа в източната германска провинция Саксония-Анхалт, като според екзитполовете партията има значителна преднина пред основните си политически съперници. Все още не е ясно дали резултатът ще бъде достатъчен, за да поеме управлението на провинцията, но от партията заявиха, че са получили мандат да управляват, съобщи Би Би Си.

Според прогнозите крайнодясната партия ще спечели между 44 и 44,5% от гласовете, далеч пред консервативния Християндемократически съюз (ХДС), който получава 18,5%. От партията определиха резултата като „исторически", а харизматичният лидер на партията в провинцията Улрих Зигмунд отказа да изключи възможността да управлява без коалиция с друга партия.

Нито една крайнодясна партия не е управлявала германска провинция след Втората световна война. Управлението на провинциално ниво дава правомощия в области като полицията, местното образование и културата.

Саксония-Анхалт има население от около 2,1 милиона души, а местната структура на "Алтернатива за Германия" е определена от германското вътрешно разузнаване като „крайно дясна екстремистка организация" - определение, което Зигмунд отхвърля.

Прогнозираният резултат на партията е по-висок от показаното в по-ранните социологически проучвания. Все пак партията ще трябва да изчака резултатите на по-малките формации, за да стане ясно дали разполага с достатъчно места в провинциалния парламент, за да управлява.

Това до голяма степен може да зависи от това дали някоя от по-малките партии ще успее да премине необходимия праг от 5%. Ако не успее, шансовете на "Алтернатива за Германия" да получи мнозинство ще се увеличат.