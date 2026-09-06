Обещания за крупни чуждестранни дарения разтърсиха Фараж

Потенциално дарение от 500 хил. паунда, мним американски милионер и журналисти под прикритие се оказаха в центъра на скандал, който разтърси крайнодясната партия на Найджъл Фараж Reform UK, съобщи Би Би Си.

Преди дни британският “Канал 4” излъчи кадри от разследване на Verbatim Investigations - група, създадена от журналисти от Centre for Climate Reporting. Във видеото един от репортерите се представя за син на бизнесмен от САЩ, който иска да направи дарение за Reform UK. А актьор, нает от разследващия екип, се представя за самия богаташ.

Според закона на Острова донорите на партии трябва да са регистрирани гласоподаватели или компании във Великобритания. На тайно заснетите кадри близки хора до Фараж обсъждат възможността как парите да стигнат до партията. Един от тях е съветникът му Дан Джукс, който предлага “синът” да направи дарение, тъй като живее във Великобритания, но всъщност парите да дойдат от баща му в САЩ. “Това е един от начините, по които го правим”, казва Джукс в записа.

В друг разговор шефът на политическия отдел на Reform UK Джеймс Ор обсъжда това как американският дарител да финансира социологични проучвания, които да са в полза на крайнодясната формация. Според “Канал 4” от Reform UK са поръчали три проучвания за общо над 32 хил. паунда. В друг разговор, на който присъства и самият Фараж, се обсъжда потенциално дарение от 500 хил. паунда, което отново да стигне до партията през сина на бизнесмена.

След излъчването на кадрите Джукс и Ор се оттеглиха от партията, която почна вътрешно разследване. А Фараж коментира, че докато видеото “изглежда зле”, той “откровено не е слушал” за какво си говорят останалите по време на срещата с журналистите под прикритие. А от Reform UK отбелязаха, че са станали обект на измама.