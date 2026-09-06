Крайнодясната "Алтернатива за Германия" отвя конкуренцията в Саксония-Анхалт (Обзор)

При рекордна избирателна активност жителите на германската провинция Саксония-Анхалт в неделя затвърдиха победата на крайнодясната “Алтернатива за Германия” (AfD), която според първите прогнози получи цели 44,4% от гласовете, съобщи “Билд”.

Християндемократите (CDU) на канцлера Фридрих Мерц и техният кандидат Свен Шулце останаха доста назад с 18,4%, следвани от Зелените с 9%, Левицата с 9,5% и Социалдемократите (SPD) с 8%. А с 5% “Съюзът на Сара Вагенкнехт” (BSW) се оказа на ръба на влизането в парламента. Изборният ден започна в 8 ч местно време, като право на глас имаха около 1,7 млн. души. Още в 16 ч 65,3% от гласоподавателите бяха отишли до урните, което е с повече от 5% над окончателната активност на предишните избори през 2021 г. Тогава правото си на глас упражниха 60,3%, а по същото време на изборния ден активността беше едва 41%.

Резултатът е исторически момент за “Алтернатива за Германия”, тъй като за първи път от Втората световна война насам крайнодясна партия има реална възможност да оглави правителство на германска провинция. Очакваше се тя да получи 39 депутатски места, което я прави най-голямата политическа сила в Магдебург, но за абсолютно мнозинство са нужни 44 места. Според екзитполовете CDU получава 16 мандата, Левите и Зелените по 8, SPD - 7, а BSW - 5.

След първите обявени резултати водачът на “Алтернатива за Германия” в провинцията Улрих Зигмунд заяви, че партията му е “написала история”. 35-годишният бивш бизнесмен подаде ръка към останалите политически сили, но само към онези, които са готови да подкрепят “ясна политическа промяна”. И допълни, че засега не вижда подобни партньори. Преди изборите Зигмунд настоя, че AfD иска да управлява при абсолютно мнозинство и че няма да “извърта ценностите си заради възможността да получи власт”. И беше категоричен, че “можем само да спечелим”.

Преди края на изборния ден водещата кандидатка на BSW Клаудия Витиг даде знак, че е готова за сътрудничество с крайнодесните по конкретни политически въпроси, тъй като “партия с 40% подкрепа не може просто да бъде изключена”. Витиг обаче подчерта, че това не означава безусловна подкрепа за Зигмунд. Досега икономически слабата провинция се управляваше от партията на Мерц. Канцлерът по-рано предупреди, че AfD ще прати страната в “бездната” и че последиците от победата няма да се усетят само на местно ниво. CDU и всички други основни партии са отказват да влязат в коалиция с “Алтернатива за Германия” и имат т.нар. защитна стена около крайнодесните.