Резултатът в Саксония-Анхалт е сигнал към управляващите в Берлин, каза съпредседателят на ГСДП

Резултатът от регионалните избори в Саксония-Анхалт е сигнал към управляващите в Берлин и дава повод да бъде преосмислена политиката на федералното правителство, заяви днес съпредседателят на Германската социалдемократическа партия (ГСДП) и вицеканцлер Ларс Клингбайл пред обществената телевизия Цет Де Еф, цитирана от БТА.

„И бъдете сигурни, че точно това ще направим", каза Клингбайл по повод необходимостта правителството да направи равносметка след изборите. Германски медии цитират думите му, че резултатът е и основание да се помисли върху политиката на федералното правителство, отбеляза Ройтерс.

Според екзитпол на Цет Де Еф ГСДП получава 8,8% от гласовете в Саксония-Анхалт, малко повече от резултата си от 8,4% на изборите през 2021 г. Крайнодясната „Алтернатива за Германия" (АзГ) печели 44,1%, а Християндемократическият съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц остава втори с 18,5%