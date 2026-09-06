Рекордна 78% активност на изборите в Саксония-Анхалт

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Избирателната активност на днешните регионални избори в германската провинция Саксония-Анхалт достигна рекордно равнище, показват прогнозите на обществените телевизии А Ер Де и Цет Де Еф, цитирани от ДПА, предава БТА.

Около 78% от имащите право на глас са участвали във вота – най-високата активност на регионални избори в Саксония-Анхалт след обединението на Германия през 1990 г., последвало падането на Берлинската стена през 1989 г.

Предишният рекорд е бил 71,5% и е поставен през 1998 г.

Активността се е повишила рязко спрямо предишните избори през 2021 г., когато окончателният ѝ размер е бил 60,3%.

Този резултат е бил надхвърлен още следобед в изборния ден, преди да бъдат преброени гласовете, подадени по пощата, сочат междинни данни на провинциалната избирателна комисия.

Предизборната кампания в Саксония-Анхалт протече в условията на силно поляризирана политическа атмосфера, отбелязва ДПА.