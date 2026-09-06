Самолет излезе от пистата на летището в Маями и се запали, има ранени (Видео)

Самолет е излязъл от пистата на летището в Маями, съобщиха от Федералната авиационна администрация.
Инцидентът е станал в 14 ч. местно време (21 ч. българско време). Самолетът е "Боинг" 767-300 и е товарен.
По информация на Си Ен Ен самолетът е кацал в Маями, след като е излетял от международното летище „Луис Муньос Марин" в Сан Хуан, Пуерто Рико.
За момента са спрени всички излитащи и кацащи полети на летището. Самолетът е бил собственост на компанията "Амазон".
При инцидента има много ранени, съобщиха от пожарната служба на летището.
Очаквайте подробности.
WATCH: Second angle shows the Prime Air Boeing 767 cargo plane on fire with heavy black smoke after overshooting the runway at Miami International Airport. pic.twitter.com/YQ6U0csGfg— Scope Report (@ScopeReport_) September 6, 2026
Update: BOEING 767 OVERRUNS RUNWAY AT MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT— FL360aero (@fl360aero) September 6, 2026
A Boeing 767-33 operated by Prime Air has reportedly overrun the runway at Miami International Airport (MIA), Florida.
Emergency response crews are at the scene. Details regarding possible injuries, aircraft… https://t.co/2iqXSpEBjg pic.twitter.com/FuKDAEdCML