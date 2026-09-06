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Самолет излезе от пистата на летището в Маями и се запали, има ранени (Видео)

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Самолет излезе от пистата на летището в Маями и се запали Кадър: Екс

Самолет е излязъл от пистата на летището в Маями, съобщиха от Федералната авиационна администрация.

Инцидентът е станал в 14 ч. местно време (21 ч. българско време). Самолетът е "Боинг" 767-300 и е товарен. 

По информация на Си Ен Ен самолетът е кацал в Маями, след като е излетял от международното летище „Луис Муньос Марин" в Сан Хуан, Пуерто Рико.

За момента са спрени всички излитащи и кацащи полети на летището. Самолетът е бил собственост на компанията "Амазон". 

При инцидента има много ранени, съобщиха от пожарната служба на летището. 

Очаквайте подробности. 

Самолет излезе от пистата на летището в Маями и се запали Кадър: Екс

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