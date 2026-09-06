Повече от 140 души са загинали от вчера при сблъсъци между хусите и правителствените сили в Йемен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 140 души са загинали от вчера насам при сблъсъци между правителствените сили и проиранските бунтовници хуси в Йемен, Това са заявили пред Франс прес представители на двата лагера, предава БТА. Така броят на загиналите от началото на предприетата в четвъртък офанзива на хусите надхвърли 300 души.

Сблъсъците са най-смъртоносните от години в Йемен, който бе опустошен от гражданска война от 2014 до 2022 година. Обявеното тогава примирие бе нарушено през юли.

Военен представител на международно признатото правителство на Йемен, което е базирано в Аден, заяви пред АФП, че тази сутрин интензитетът на сраженията е намаля.

Правителствените сили "успяха да установят позиции" на по-малко от 30 км навътре в територията на Йемен, считано от брега на Червено море, каза правителственият представител. Хусите обаче напредват, като целта им е да превземат териториите, които имат излаз на стратегическия проток Баб ел Мандеб.

Офанзивата на хусите е съпътствана от използването на ракети и щурмови дронове.

Значението на протока Баб ел Мандеб нарасна след началото на войната в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток от Иран.