Как рускинята Юлия Молчанова попадна в "сектата" на Епстийн и се измъкна оттам

На 22 години Юлия Молчанова случайно среща Джефри Епстийн на улицата. Тя се забърква в неговата „секта" в продължение на много години, става ясно от ново мащабно разследване на престъпленията на Джефри Епстийн, известния финансист и сексуален престъпник, починал през 2019 г., публикувано от Wall Street Journal.

Главната героиня на статията е 37-годишната руска Юлия Молчанова. Тя говори за първи път с журналисти за сложните си отношения с Епстийн, малтретирането му и участието си в колективен иск срещу Bank of America, заведен от жени, пострадали от него.

Коя е Юлия Молчанова и как се е запознала с Епстийн?

Wall Street Journal не разкрива подробности от биографията на обекта на разследването преди срещата си със скандалния финансист. Те се запознават през декември 2011 г. в Ню Йорк. По това време 22-годишната Молчанова живее в Русия, където учи дизайн в университета. Тя била дошла в Съединените щати на екскурзия и говорела малко английски.

Според Молчанова, Епстийн я забелязал близо до Barneys на "Мадисън авеню", направил ѝ комплимент („нещо в сините ѝ очи") и посочил близката си къща, сякаш е туристическа атракция.

Чрез друга млада рускоезична жена, която му превеждала, финансистът кани новата си позната на закуска на следващата сутрин. По време на срещата той я засипва с въпроси като „Какво искаш да постигнеш в живота?" и „Какви са мечтите ти?"

Молчанова отговаря, че се интересува от моден дизайн. След това Епстийн ѝ предлага да ѝ помогне да се запише в престижния "Технологичен институт за мода" (FIT) в Ню Йорк. За рускинята „това станало кукимката", на която я закачил американецът. След завръщането си в родината си тя се записва на допълнителни курсове по шиене, за да се подготви за програмата FIT. Епстийн плаща за тези курсове.

През януари 2012 г. той кани Молчанова обратно в Ню Йорк, уж за да ѝ покаже FIT.

Епстийн настанява рускинята в апартамент, където държал и много други жени, пострадали от негово насилие. По време на това пътуване Молчанова също преживява сексуално насилие за първи път. Когато изразила недоволство от действията на Епщайн, той, според източник в The Wall Street Journal, просто ѝ казал, че сексуалната откритост е част от американската култура и че ще трябва да се промени, за да се асимилира.

Молчанова попада още по-силно под контрола на финансиста през следващия месец. След това пътувала до Париж с приятеля си, където той я нападнал физически по време на спор. Уплашената жена писала на Епстийн, който също бил във френската столица. Американецът ѝ помогнал да избяга, като платил самолетния ѝ билет до Русия.

Как Молчанова попада в „сектата" на Епстийн и се забърква във финансовите му машинации

С все по-голяма зависимост от Епстийн Молчанова най-накрая се мести в Ню Йорк и започна да следва съветите на своя „ментор" с надеждата да пробие в областта на дизайна. Но той никога не ѝ помага да влезе във FIT.

Вместо това, Епстийн решава да направи Молчанова своя „асистентка" и затяга хватката си върху живота ѝ. Молчанова си спомня как е била принуждавана постоянно да му благодари, да се държи весело и да бъде приятелска с всички. „Беше като култ", признава сега Молчанова.

Епстийн редовно принуждава нея и други жени, които попадали в неговата мрежа, към секс, да му доведат нови потенциални жертви. Молчанова твърди, че е отказала да участва в това сводничество, което влошава отношението на американеца към нея. Той постоянно изисква обяснения от нея как може да му бъде полезна и често я е изолира от външния свят.

Според Молчанова Епстийн също следи разходите ѝ. Тя каза, че получава по-малко от 3000 долара на месец от него, но сумата варира. Той също така ѝ диктува какво да носи, колко дълга да е косата ѝ, кои лекари да посещава и с кого да прекарва време. През 2013 г. Епщайн дори урежда фиктивен брак между Молчанова и друга жена. Известно е, че е използвал подобни тактики неведнъж в рамките на своя „култ".

През 2014 г. адвокатът на Епстийн - Дарън Индайк, регистрира компания, наречена JSC Interiors, на името на Молчанова. Според нея финансистът е представил това като помощ при стартирането на дизайнерски бизнес. Но в действителност жената е изпълнявала само няколко задачи, свързани с дизайна (например създаване на флорални аранжировки), докато юридическото лице JSC Interiors е останало под контрола на Епстийн и е било използвано за превод на пари и други транзакции без знанието на официалния му основател.

Молчанова казва, че е научила за това едва години по-късно. И тъй като предполагаемите действия на Епстийн от нейно име очевидно са пренебрегнати в Bank of America, където е открита сметката на фирмата, тя впоследствие става водещ ищец в колективен иск срещу банката от жени, пострадали от ръцете на финансиста. Съдът наскоро одобри споразумение: Bank of America се съгласи да изплати общо 72,5 милиона долара на десетки жалбоподатели. Банката обаче отрича да е улеснявала престъпления, свързани с трафик на хора с цел сексуално посегателство.

Индайк и счетоводителят на Епстийн Ричард Кан, също отричат ​​всякакви нарушения. Техните представители твърдят пред The ​​Wall Street Journal, че Молчанова никога не е разкривала злоупотребата си и „очевидно е била един от асистентите на Епстийн, работещ чрез юридическо лице, създадено за управление на бизнес за интериорен дизайн". Нито Индайк, нито Кан са знаели, че работодателят им е организирал фиктивен брак за рускинята или е използвал сметки, държани на нейно име.

Как Молчанова разгневява Епстийн и какво ѝ помогна да се измъкне от капана

Епщайн не помогна на Молчанова да направи кариера в дизайна, но се опита да ѝ осигури други работни места. Например в Next Management, агенция за модели, ръководена от известната бизнесдама Фейт Кейтс.

В имейл от май 2015 г. Кейтс казва на Епстийн, че Молчанова е заявила по време на интервюто си, че не иска да седи на бюро по цял ден и никога преди не е работила в офис. Финансистът се смъмри на рускинята, че е отказала работа като рецепционист. „Ядосан съм", пише той.

Next Management декларира пред репортери, че никога не е имала никакви отношения с Епстийн. „Дългогодишната лична връзка между Фейт Кейтс и Джефри Епстийн беше напълно непозната за Next Management и висшето му ръководство", се казва в изявление на компанията. Самата Кейтс не отговоря на исканията за коментар. След като Министерството на правосъдието на САЩ публикува части от кореспонденцията ѝ с Епщайн, бизнесдамата напуска Next Management в края на 2025 г.

Епщайн също така урежда Молчанова да получава стажове, организирани от негови приятели, включително според нея стаж при PR специалиста Пеги Сегал през 2016 г. Молчанова казва, че се е чувствала не на място и е била възпрепятствана от лошия си английски. „Ако наистина е искал да помогне, щеше да ме изпрати да уча английски", казва тя. Сегал не отговоря на молбите за коментар. Преди това тя заявява, че не е знаела за „гнусното" поведение на Епстийн и че връзката ѝ с него е била грешка.

Годините живот в пълна зависимост от Епстийн се отразяват тежко на физическото и психическото здраве на Молчанова. Теглото ѝ се е колебае, което кара финансиста да я критикува и да я нарича дебела. По време на най-лошия период според Молчанова тя е обмисляла самоубийство, а Епстийн ѝ е попречил да посети терапевт. Психичното ѝ здраве се влошава още повече, след като таблоид публикува снимки на нея с американец през 2016 г.: „Спомням си, че си мислех, че съм в капан завинаги и животът ми е свършил."

През 2017 г. адвокатът на Епстийн подава документи, за да може Молчанова да разтрогне фиктивния си брак. Тя описва последвалите години като опит да избяга от това, което нарича „секта". Тя си намира гадже, за когото се надява да се омъжи, за да избяга. Но Епщайн продължава да ѝ се обажда и малтретирането не спира. Тя не казва на приятеля си какво се случва и в крайна сметка те се разделят.

Едва в началото на 2019 г. Молчанова най-накрая се доверява на приятел за критичното си състояние, а той ѝ помага да разработи план. През март същата година Молчанова изпраща имейл на счетоводителя на Епстийн, за да попита защо кредитните карти, за които не е кандидатствала, се появяват в кредитния ѝ отчет. Тя също така поиска да види данъчните си декларации и да бъде премахната от основателите на JSC Interiors. Счетоводителката Кан отговаря, че може да наеме друг специалист, който да се справи с документите, но обещава да ѝ изпрати материали за юридическото лице „дизайнер".

Приблизително по същото време Молчанова изпраща имейл, в който обвинява самия Епстийн. Той отговаря, като я кани в Палм Бийч, но тя не отива: „В този момент бях сигурна, че ако отида, ще ме намерят на дъното на басейна му." Лесли Гроф, дългогодишната асистентка на Епстийн, се опитва да я убеди да се обади на финансиста. Друга млада жена от неговия кръг също се обажда на Молчанова. Въпреки всички убеждавания, рускинята не се върна в „сектата".

В интервюто за The Wall Street Journal Молчанова си спомни как е дала на Епщайн прякора „Мишка" (Мечето). А през юни 2019 г. тя рисува картина, изобразяваща ареста и обезглавяването на мечка. Тя никога не може да си представи, че Епстийн ще бъде задържан на 6 юли и че няколко седмици по-късно ще бъде намерен мъртъв във федерална килия за задържане в Ню Йорк.