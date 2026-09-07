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Фойерверки, съхранявани в църква, се взривиха на празник, най-малко 10 убити (видео)

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Мексико СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Фойерверки, съхранявани в църква в Мексико, са се взривили по време на празник, при което са загинали най-малко 10 души, съобщи официален представител.

Над 60 души са били ранени при инцидента вечерта на 5 септември в градчето Санта Мария Канчесда в централната част на Мексико, съобщи Би Ти Ви. 

Видеозаписи, излъчени от новинарски медии, показват, че мощният взрив е станал, докато хора се намират пред църквата, празнувайки и изпълнявайки ритуал, при който бик от слама, снабден с фойерверки, се запалва и се носи из града.

Взривът събаря стени на сгради и предизвиква пожар на площада, което е накарало хората панически да се разбягат, показват видеозаписите.

Според медийни публикации някои хора са били затиснати под отломките на срутили се сгради.

Мексико СНИМКА: ПИКСАБЕЙ
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