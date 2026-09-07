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Големият син на Тръмп пристигна на изненадващо посещение в Естония

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Доналд Тръмп-младши КАДЪР: Екс/@SavchenkoReview

Най-големият син на президента на САЩ Доналд Тръмп -  Доналд Тръмп-младши, изненадващо пристигна в Талин. За това съобщи естонският вестник Postimees.

Засега не е известна целта на визитата му. По време на престоя си в Талин той е отседнал в хотел от веригата Radisson и се придвижва из града с охрана.

Посолството на САЩ в Естония отказа да коментира пътуването на американския предприемач в отговор на запитвания на „Postimees" и портала Delfi.

От 2017 г. на-големият син на американския държавен глава е изпълнителен вицепрезидент на семейната компания The Trump Organization, която управлява значителна част от бизнес активите на семейство Тръмп, пише gazeta.ru. 

По-рано в интернет беше разпространено видео, призоваващо поддръжници на Иран да нападнат Бърън Тръмп – най-малкия син на президента на САЩ. Авторите на видеото са обявили награда от 10 млн. долара за главата на Тръмп-младши. Триминутният клип представлява своеобразно ръководство как да бъде ликвидиран наследникът на президента.

По-рано стана известно и че Бърън Тръмп заема пост като съветник в областта на новите технологии в Белия дом.

Доналд Тръмп-младши КАДЪР: Екс/@SavchenkoReview

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