Къшнър и Уиткоф си тръгнаха от Киев след разговора със Зеленски

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Емисарите на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, са напуснали украинската столица Киев с влак, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на украинската железопътна компания.

"Благодарихме им за визитата и им пожелахме всичко най-хубаво", обяви железопътната компания, без да уточнява в каква посока е потеглил влакът.

Двамата емисари пристигнаха в Киев вчера от Полша, припомня Франс прес.

Те разговаряха с укринския президент Володимир Зеленски.

"Ако войната продължи, а ние очакваме това да се случи, разчитаме силно на зимния пакет от помощи, както за подкрепа на противовъздушната отбрана, така и на енергийния сектор", това каза украинският президент на пресконференция след преговорите с американските пратеници.

Зеленски тънко намекна, че не очаква последните разговори за мир да дадат някакъв резултат, съобщи "Киев Индипендънт".

Въпреки липсата на пробив, Зеленски заяви, че самото възобновяване на дипломатическите преговори е положителна стъпка.

„Благодарен съм, че въпреки дългото прекъсване на преговорите във всякаква форма, може би ще успеем да намерим някаква приемлива форма на преговори, но все пак е по-лошо, когато изобщо няма такива", каза той.

Присъствието на представителите на Тръмп в Киев също е осигурило на жителите на столицата „дори по-добра защита от системите „Пейтриът", пошегува се той.

Коментарът му дойде след 10-дневните атаки над Киев, които Владимир Путин се съгласи да прекрати, докато американските пратеници са в града.

„Американската страна ще увеличи обемите на производството на противоракетни ракети и системи „Пейтриът" през следващата година... разчитахме на такива системи за защита на държавата ни, затова ще увеличим обема през следващата година", заяви Зеленски.

Украинската делегация също подчерта необходимостта от гаранции за сигурност и икономическа подкрепа за възстановяването след войната, каза президентът. Той посочи икономическото възстановяване и силна украинска армия като едни от основните гаранции за сигурност, от които страната се нуждае.

Украинският президент също така обяви, че скоро ще има допълнителни преговори, но те ще са тристранни - САЩ, Европа и Украйна. Все още не е решено, къде ще се проведат те.

Американският пратеник и зет на Тръмп Джаред Къшнър пък заяви, че президентът на САЩ е твърдо решен да бъде сложен край на руско-украинската война и след това да се съсредоточи върху инвестициите и възможностите за бизнес в Украйна и САЩ.

„Президентът Тръмп винаги казва, че колкото по-трудно е нещо, ако си струва, трябва да дадеш всичко от себе си. Затова той е твърдо решен да види края на тази война, край на смъртните случаи, семействата отново да бъдат заедно, а след това, надяваме се, да прави това, което обича най-много – да се съсредоточи върху инвестициите във възможности за бизнес, които да сближат страните", каза Къшнър.

По думите му това би могло да донесе просперитет и нови възможности за хората в Украйна и Европа.

Преди това те бяха в Москва за среща с руския президент Владимир Путин, предава БТА.