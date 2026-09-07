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8 летища в Индонезия остават затворени заради изригване на вулкан

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Хиляди пътници са блокирани в Индонезия. СНИМКА: РОЙТЕРС

Осем индонезийски летища остават затворени и тази сутрин заради вулканична пепел от вулкана Анак Кракатау, предаде Ройтерс. Сред тях са и двете летища, обслужващи Джакарта.

Пепел от Анак Кракатау, който се намира по средата между островите Ява и Суматра, е покрила Джакарта и няколко околни района, след като вулканът изригна късно в петък. Това доведе до затварянето на летищата от съображения за безопасност.

Министерството на транспорта съобщи, че 170 000 души са засегнати от отменени полети.

„Не можем да кажем кога това ще приключи заради динамичните метеорологични условия", заяви министърът на транспорта Дуди Пурвагандхи.

Последното изригване на Анак Кракатау е било регистрирано вчера в 20,23 ч.

Изригванията на вулкана са изхвърлили пепел на височина до 6000 метра от страната на вулкана откъм Ява и до 15 000 метра откъм Суматра, както и над части от провинция Бантен на остров Ява, съобщи индонезийската метеорологична агенция на своя уебсайт, предава БТА.

Хиляди пътници са блокирани в Индонезия. СНИМКА: РОЙТЕРС

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