Израел с нови удари по Южен Ливан заради "Хизбула"

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Израелската армия нареди на жителите на район в град Дейр Захрани, в Южен Ливан, да се евакуират в очакване на удари срещу обект на „Хизбула", предаде Франс прес.

След „изстрелването на дрон с експлозиви" от „Хизбула" по посока на израелските сили армията ще „нанесе удар" по обект на организацията, предупреди тя на арабски език в Телеграм, цитирана от БТА.

Телевизионният канал на „Хизбула" „Ал Манар" впоследствие съобщи за израелски въздушен удар срещу Дейр Захрани - село в района на Набатие, на около 20 километра от границата с Израел.

Израелското предупреждение е отправено след няколко дни на смъртоносни бомбардировки в Ливан, въпреки действащото крехко примирие.

След ударите в петък вечерта, при които в южната и източната част на страната бяха убити четирима души, в неделя Израел нанесе удари по няколко населени места в района на Набатие, при които загинаха седем души.

От своя страна израелската армия заяви, че е отвърнала на изстрелването от „Хизбула" на два дрона срещу нейни военнослужещи, при което няма ранени, и осъди действията като „явно нарушение" на примирието.

Преди тези удари армията издаде първата си заповед за евакуация от няколко седмици насам, като нареди на жителите на село Араб Салим да напуснат района.

„Хизбула" въвлече Ливан в регионалния конфликт, като от март започна атаки срещу Израел в подкрепа на своя съюзник Иран. Израелските ответни удари са отнели живота на повече от 4300 души, според властите.