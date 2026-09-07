Град Куча - ключов възел по Северния път на коприната

Днес се намирам в град Куча, разположен в централната част на Синдзян-уйгурския автономен район. В древността това място е било известно като царство Куча и е било ключов възел по Северния път на коприната. Днес ще ви заведа в местна работилница за нематериално културно наследство, за да се запознаем отблизо с тези традиционни техники