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Град Куча - ключов възел по Северния път на коприната

КМГ

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КАДЪР: Фейсбук/Радио Китай Снимка: Китайска медийна група

Днес се намирам в град Куча, разположен в централната част на Синдзян-уйгурския автономен район. В древността това място е било известно като царство Куча и е било ключов възел по Северния път на коприната. Днес ще ви заведа в местна работилница за нематериално културно наследство, за да се запознаем отблизо с тези традиционни техники

КАДЪР: Фейсбук/Радио Китай

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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