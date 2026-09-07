Днес се намирам в град Куча, разположен в централната част на Синдзян-уйгурския автономен район. В древността това място е било известно като царство Куча и е било ключов възел по Северния път на коприната. Днес ще ви заведа в местна работилница за нематериално културно наследство, за да се запознаем отблизо с тези традиционни техники
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23516847 www.24chasa.bg
Град Куча - ключов възел по Северния път на коприната
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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.