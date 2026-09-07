Братът на Фидел Кастро се появи по телевизията в Куба

Бившият президент на Куба Раул Кастро се появи по кубинската телевизия, месец след като беше видян за последно на публично място в Хавана по повод рождения ден на покойния си брат Фидел Кастро, предаде Франс прес.

Раул Кастро се появи в дълъг репортаж, излъчен на няколко пъти през уикенда по държавната телевизия. В него той участва в честването на 65-ата годишнина на звено към вътрешното министерство, отговарящо за личната охрана на кубинските лидери, по-специално на Фидел Кастро, починал преди 20 години.

Придружаван от внука си, който е и ръководител на личната му охрана, Раул Кастро, управлявал Куба от 2006 г. до 2018 г., поздрави няколко ветерани от това звено, според кадрите, излъчени по телевизията. Облечен с традиционната си масленозелена униформа, той изглеждаше бодър, пише БТА.

Въпреки че Раул Кастро не заема вече никакви обществени постове в правителството или Комунистическата партия на Куба, която е на власт, той запазва важна роля във взимането на политически решения и се ползва от лоялността на армията.

През лятото президентството на Куба заяви, че Раул Кастро е дал зелена светлина за извършването на икономически реформи в подкрепа на пазарната икономика, за да се справи страната с безпрецедентната криза, след като беше поставена под натиск от САЩ. Тези мерки представляваха най-голямата промяна в модела на икономиката в Куба от приемането на комунизма преди близо 70 години.

Раул Кастро беше обвинен през май от американското правосъдие заради смъртта на четирима американци, когато два малки самолета на американска група, противник на режима на Фидел Кастро, бяха свалени през 1996 г. от кубинската противовъздушна отбрана. По онова време Раул Кастро беше министър на отбраната.