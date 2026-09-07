Висши европейски представители: Европа не успява да възпре хибридната война на Русия

Европа не успява да възпре хибридната война на Русия срещу континента и трябва спешно да разработи нови методи за противодействие, предупредиха представители на отбраната и разузнаването пред „Файненшъл таймс". В противен случай съществува риск от ескалация на напрежението с Кремъл, добавят те.

Осуетената през миналия месец атака срещу летището в Лайпциг с дрон, натоварен с военни експлозиви, е показателна за нивото на руската безнаказаност и за провала на досегашните механизми за възпиране, смятат западни служители. Според тях случилото се е „брутален сигнал за събуждане" за засилващата се хибридна кампания на Москва срещу Европа.

Атаката е показала и неспособността на НАТО да възпре Русия от организирането на действия под прага, който би задействал клаузата за колективна отбрана – т.нар. член 5 на Северноатлантическия договор. Според представителите на отбраната отговорът на тази заплаха трябва да бъде колективен и да включва европейските столици, пише "Гардиън".

„Полагаме достатъчно усилия, за да предотвратим руската конвенционална и ядрена ескалация, но наистина трябва да преосмислим подхода си към хибридните оръжия", заяви високопоставен западен служител по въпросите на отбраната.

Докато руските войски водят изтощителна война в Украйна, руските разузнавателни служби и техни марионетки през последните две години водят тайна и агресивна кампания на европейска територия. Тя включва разпространяване на дезинформация, кибератаки, взривяване на складове със запалителни устройства, нападения срещу домовете и автомобилите на политици, както и прерязване или повреждане на подводни кабели.

Тези действия са типични за т.нар. „хибриден" конфликт – лесно често евтини операции, извършвани от шпиони или възлагани на посредници, чието извършване може лесно да бъде отречено. Целта им е да дестабилизират обществата и да отслабят противника, като същевременно остават под прага на конвенционална въоръжена атака или нашествие.

Според западните представители Европа трябва да промени подхода си, тъй като традиционното военно възпиране не е достатъчно ефективно срещу подобен тип заплахи. Докато НАТО разполага с механизми за възпиране на конвенционална и ядрена ескалация, Москва успява да действа в сивата зона, без да предизвиква пряк военен отговор от Алианса.

На този фон нараства и тревогата, че Русия може да използва хибридната война, за да задълбочава съществуващите разделения в европейските общества. Москва се възползва от реални проблеми като ниските доходи, обществената умора от войната в Украйна и недоволството от разходите за нея, като едновременно с това използва социални мрежи, изкуствен интелект, кибероперации, бази данни и атаки срещу критична инфраструктура.

Предупрежденията идват на фона на опити европейските държави да засилят собствената си отбранителна координация и да намалят зависимостта си от САЩ. Сред обсъжданите идеи е по-тясно сътрудничество между петте водещи европейски военни сили, както и съвместно изграждане на способности за противовъздушна и противоракетна отбрана, далекобойни високоточни удари и космически системи за ранно предупреждение – области, в които Европа все още разчита до голяма степен на американските възможности.

Въпросът става още по-спешен заради очакваните решения във Вашингтон за американското военно присъствие в Европа. Ако САЩ намалят ангажиментите си към конвенционалната отбрана на континента, европейските държави ще трябва да поемат много по-голяма отговорност както за собствената си сигурност, така и за противодействието на руската хибридна кампания.