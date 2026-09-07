Туск: Само идиоти или предатели в Полша могат да празнуват победата в Саксония-Анхалт

Само идиоти или предатели в Полша могат да празнуват победата на германската крайна десница на регионалните избори в германската провинция Саксония-Анхалт. Това заяви полският премиер Доналд Туск, предаде ДПА.

Прогнозните резултати показват, че „Алтертатива за Германия" води с голяма преднина в провинцията, като за малко не й достига, за да има абсолютно мнозинство в местния парламент. Но АзГ казва, че има мандат да управлява регионалното правителство.

"В Полша само идиотите или предателите могат да се зарадват на триумфа на АзГ в Германия", написа Туск в социалните си мрежи. Той каза, че е имало малки събирания в партиите "Право и справедливост" и "Конфедерация" за празнуване на победата на германската крайна десница, цитиран от БТА.